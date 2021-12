GS프레시몰, '홀리데이 투고 홈파티팩' 선보여…“호텔 요리를 집에서”

[아시아경제 임춘한 기자] GS프레시몰은 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스와 손잡고 '홀리데이 투고' 홈파티팩 배송 서비스를 선보인다고 13일 밝혔다.

홀리데이 투고 홈파티팩은 칠면조 요리, 바비큐 폭립 등 2가지 메뉴로 준비됐다. 칠면조 요리는 특허 받은 초정리 천연 탄산수 염지 기법으로 칠면조를 24시간 숙성한 후 프리미엄 허브 버터를 발라 오븐에 저온 조리한 메뉴다. 바베큐 폭립은 너도밤나무 훈연칩으로 12시간 훈연하는 등의 특별한 조리 과정을 거쳐 완성된다.

이 서비스는 서울 지역 한정으로 운영되며 오는 22일 오후 5시까지 GS프레시몰을 통해 사전 예약 주문할 수 있다. 배달은 24일~26일 중 고객이 지정한 일자에 이뤄진다. GS프레시몰은 홀리데이 투고 홈파티팩을 인터컨티넨탈 호텔에서 직접 수령해 고객이 원하는 일자에 맞춰 전달할 방침이다.

GS프레시몰 관계자는 "연말시즌 특별한 홈파티를 준비하는 고객을 위해 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스와 손잡고 이번 홀리데이 투고 홈파티팩 사전 예약 딜리버리 서비스를 기획하게 됐다"며 "이를 시작으로 다양한 특급 호텔들과 협업한 차별화 상품 및 서비스를 지속 선보여 갈 계획"이라고 말했다.

