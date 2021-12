불수능·수시 일정 연기에 '입시설명회' 4배 몰렸다

불안한 수험생·학부모 입시설명회 몰려

수시 지연에 정시 전략도 난항

17일 정답 취소소송 선고에 시선 집중

교육부·평가원 신뢰 추락 불가피

2022학년도 대학수학능력시험 생명과학Ⅱ 문항 오류로 법정 공방이 이어지면서 수시 일정이 이틀이나 지연되는 등 수험생들이 혼란을 겪고 있다.

12일 입시업체 종로학원이 온라인으로 진행한 2022학년도 정시모집 입시전략 설명회에는 평년보다 4배 가량 많은 인원이 몰려들었다. 3만명 이상이 인터넷 생중계에 참여했고 온라인 동시접속자도 7000명을 넘어섰다. 상담 신청 인원도 폭주하면서 문의도 평년보다 4배 이상 많았다.

올 수능 생명과학Ⅱ 20번 정답 처분 취소소송 1심 선고가 17일로 확정되면서 수시 일정이 지연되고 정시 전략을 세우기도 어려워졌기 때문이다. 교육부는 선고 일정에 따라 수시 합격자 발표를 16일에서 18일로 연기하고, 합격자 등록 기간도 18~21일로 종전보다 1일 늦추기로 했다. 생명과학Ⅱ 성적도 선고 이후인 17일 오후 8시에 발표한다.

첫 통합형 수능과 ‘불수능’, 여기에 수능일정까지 꼬이면서 입시결과는 예측불가 상태다. 특히 이과 응시생들 중 수학영역 표준점수 최고점자 비율도 작년 수학 가형 1427명에서 올해는 2702명으로 2배 가량 늘어나 이과 최상위권 수험생들에게서 과탐의 변별력은 더 높아졌다.

수험생들은 계산기를 두드리느라 분주하다. 17일 선고에서 법원이 생명과학Ⅱ 20번 문항을 모두 정답으로 처리하라는 선고를 내릴 경우 응시생들의 점수도 변화가 생긴다. 지구과학Ⅰ과 생명과학Ⅱ를 함께 응시하는 경우가 많아 두 과목 응시생 모두 직간접적 영향을 받는다. 수험생 커뮤니티에서도 모두 정답처리될 경우 백분위 변화에 촉각을 곤두세우는 수험생들이 상당수다. 생명과학Ⅱ는 서울대와 한양대, 의약학계열 등 이과 최상위권 수험생들이 응시하는 과목이다.

임성호 종로학원 대표는 "생명과학Ⅱ에 응시한 최상위권 학생들의 표준점수가 1~2점가량 깎일 것이고 다른 과목을 선택한 학생들도 폭은 상대적이지만 오히려 유리한 상황이 될 수 있다"며 "표준점수가 바뀌면 백분위 점수가 조정되고 등급에도 영향을 주기 때문에 최저등급 충족부터 향후 수시, 정시까지 영향을 받게 되는 것"이라고 설명했다.

수험생들의 불확실성은 더욱 커졌다. 수시에서 충원되지 못한 정시 이월 충원 규모를 파악하기도 어려워졌다. 정시 원서접수 과정에서 수험생들의 눈치싸움은 더 치열해질 수 밖에 없다. 임 대표는 "정시 원서접수가 30일부터 시작이지만 수시에서 이월되는 인원을 모르는 상태에서 판을 짜야해서 수험생 입장에서는 막막할 수 밖에 없다"며 "문과 학생들도 추가 합격자 발표 지연으로 일부 영향을 받을 수 있다"고 설명했다.

사상 초유의 정답 집행정지 사태로 교육부와 교육과정평가원의 신뢰도는 치명타를 입었다. 서울 소재 대학의 한 교수는 "평가원 독자적으로 판단한 결론은 아니었을 것이고 모두 정답처리 할 경우 후속으로 일어나는 문제들을 덮으려고 했던 것으로 보인다"며 "법원에서도 전문가들의 의견을 듣고 판단하는만큼 향후 교육부와 평가원 내부에서도 자체적으로 검증 능력을 갖춰야 한다"고 지적했다

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr