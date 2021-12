인천국제공항공사 윤대기 신임 상임감사위원 취임

[아시아경제 김혜원 기자] 인천국제공항공사는 윤대기 전 인천시 인권위원회 위원장 겸 공정경제위원회 위원장이 신임 상임감사위원으로 13일 취임했다고 밝혔다.

윤 상임감사위원은 부천고와 고려대 법학과를 졸업하고 사법고시(43회) 합격 후 서울과 인천 등지에서 20여년 동안 변호사로 활동했다. 인천공항공사 상임감사위원 취임 전까지는 인천시 초대 인권위원장과 공정경제위원장을 맡았다. 인천시민사회단체연대 공동대표, 민주사회를 위한 변호사 모임 인천지부장, 천주교 인천교구 정의평화위원 등 시민단체 활동도 해왔다.

윤 상임감사위원은 "독립성과 전문성을 바탕으로 한 견제와 감시기능을 통해 공기업으로서 공항공사의 공익성과 건전성, 공정성, 투명성 확보를 위해 노력할 것"이라고 소감을 전했다. 이어 "코로나19로 경영 환경이 매우 어려운 인천공항공사의 위기 극복을 위해 상임감사위원으로서 역할을 충실히 해 인천공항공사가 우리나라 최고의 공기업으로 위상을 확고히 다지고 국민으로부터 신뢰를 받을 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

인천공항공사 상임감사위원은 임원추천위원회의 공모 및 심사와 주주총회 의결을 거쳐 기획재정부 장관의 제청을 통해 대통령이 임명한다. 임기는 2년이다.

