속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 충청남도 홍성군에 위치한 홍성교도소에서 코로나19 집단감염 사태가 발생했다. 13일 교정본부는 전날 오후까지 홍성교도소 내 수용자 26명과 직원 3명 등 모두 29명이 코로나19에 감염됐다고 밝혔다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr