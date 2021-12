애경, 서울시 취약계층에 10억원 상당의 제품 기부

[아시아경제 임혜선 기자] 애경산업은 13일 오후 1시 30분에 성동구에 소재한 서울광역푸드뱅크센터에서 서울시, 서울시사회복지협의회와 함께 서울시 어려운 이웃을 위한 ‘사랑과 존경을 담은 2021 희망꾸러미 나눔 전달식’을 진행한다.

애경산업은 이번 전달식을 통해 소비자가 기준 10억원 상당의 세제·샴푸·치약 등 일상생활에 필요한 생활용품, 개인위생용품, 화장품 등으로 구성된 희망꾸러미 3000세트를 지원한다. 지원된 세트는 서울광역푸드뱅크센터로 입고돼 서울시 25개 자치구 푸드뱅크·마켓을 통해 소년소녀가정, 기초생활수급가정 등에 배분될 예정이다.

애경산업 희망꾸러미 나눔 행사는 사랑과 존경이라는 기업이념을 실천하자는 취지에서 2012년부터 시작돼 올해로 10년째를 맞았다. 이번 희망꾸러미 기부 전달식까지 총 3만가구에 55억원 상당의 물품을 지원하게 된다. 특히 애경산업은 2012년부터 이번 희망꾸러미 나눔행사 기부 포함 총 누적 273억원을 서울시 취약계층을 위해 기부하게 된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr