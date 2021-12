롯데호텔, 프리미엄 밀키트 출시…'1979 허브 양갈비' 첫 선

롯데호텔, 프리미엄 밀키트 브랜드 '롯데호텔 1979' 선봬

최상급 식재료 사용한 허브 양갈비…"집에서 즐기는 파인 다이닝"

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔이 자체 프리미엄 밀키트 브랜드를 출시하고 첫 번째 상품으로 '허브 양갈비'를 선보인다.

롯데호텔은 13일 "1979년부터 이어온 파인 다이닝의 철학과 경험을 담아 프리미엄 밀키트 브랜드명을 '롯데호텔 1979'로 정했다"며 "롯데호텔 셰프들이 심혈을 기울여 개발한 첫 상품은 '허브 양갈비'로 롯데쇼핑 통합 온라인몰 롯데온(롯데ON)에서 단독 판매한다"고 말했다.

뉴질랜드 청정지역에서 자연 방목으로 자란 어린 양의 갈빗살 중 최고급 부위인 프렌치 랙을 그램 수에 맞춰 7~8대 제공한다. 프렌치 랙은 5번부터 12번까지의 갈비 부위로 부드러운 식감과 풍부한 육즙이 특징이다.

프랑스 프로방스 지역의 맛을 느낄 수 있는 라따뚜이와 화이트 푸드의 대표주자로 불리는 콜리플라워도 함께 제공돼 다양한 맛과 식감을 즐길 수 있다. 고기 굽는 방법 등이 기재된 상세 레시피가 동봉돼 쉽게 조리할 수 있다. 고급스러운 플레이팅 기술도 함께 담아 집에서도 고급스러운 한 상을 차릴 수 있게 도왔다.

이 제품은 롯데온에서 매주 수요일 자정까지 주문 가능하다. 신선도를 유지하기 위해 주문 마감 후 목요일에 상품을 제작하고 배송하며 금요일에 수령할 수 있다. 주 1회 배송으로 한정 판매한다. 가격은 4만9500원(2인분)이다.

롯데호텔 관계자는 "코로나19 로 크게 성장한 가정간편식 시장을 타깃으로 집에서도 호텔 미식을 즐길 수 있는 프리미엄 밀키트를 출시했다"며 "앞으로도 고객들의 피드백을 반영해 다양한 롯데호텔 1979 제품을 선보일 것"이라고 말했다.

