컨테이너선 운임 최고치…오미크론 여파로 물류난

[아시아경제 박형수 기자] 코로나19 오미크론 변이가 확산하면서 물류난이 이어지고 있다.

12일 해운업계에 따르면 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 전주 대비 83.92포인트 오른 4810.98을 기록했다. 관련 통계 집계를 시작한 2009년 10월 이후 최고치다.

SCFI는 전통적 성수기인 3분기가 끝나면서 조정 국면에 들어섰다. 이후 오미크론 변이가 발생한 지난달 중순부터 다시 상승세를 보이고 있다.

오미크론 확산에 따른 주요국의 봉쇄조치가 강화된 가운데 크리스마스, 중국 춘제(春節) 등 연말연시 대형 이벤트가 다가오고 있어 각국 항만의 정체가 심해질 가능성도 커졌다. SCFI가 5000선을 돌파할 것이라는 예상이 나오는 이유다.

미주와 유럽 노선 운임이 SCFI의 상승세를 주도하는 가운데 이들 노선을 주로 이용하는 국내 수출기업의 타격이 예상된다. 미주 서안 노선 운임은 1FEU(40피트 길이 컨테이너 1개)당 7300달러를 찍으면서 역대 최고치를 보였다. 미주 동안 운임도 1FEU당 1만644달러를 기록했다.

유럽 항로 운임도 1TEU(20피트 길이 컨테이너 1개)당 7597달러로 전주 대비 10달러 올랐다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr