신변보호 前여친 가족 살인범 구속영장심사

[아시아경제 박형수 기자] 과거 교제했던 여성의 집을 찾아가 가족을 살해한 이모(26)씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 12일 서울동부지법 법정동 앞에 도착했다.

경찰 호송차에서 내린 이씨는 "피해자의 집을 어떻게 알고 찾아갔나", "신고당한 것에 보복하려고 갔나", "집 문은 어떻게 열었나" 등 취재진의 질문에 입을 다문 채 빠르게 법정으로 향했다.

이씨는 법정에 들어간 지 1시간여 만인 오후 3시 21분께 법정 밖으로 나왔다. 그는 다른 질문에 대답하지 않다가 "보복살인한 것이 맞냐"는 물음에 "죄송합니다"라고 짧게 대답했다.

이씨 구속 여부는 늦은 오후께 결정될 것으로 보인다. 경찰은 이씨 신상공개를 검토하는 것으로 알려졌다.

앞서 이씨는 지난 10일 송파구 잠실동에 있는 전 연인 A(21)씨의 집을 찾아가 A씨 어머니(49)와 남동생(13)을 흉기로 찌른 혐의를 받는다. 피해자들은 병원으로 옮겨졌지만 어머니는 곧 숨졌고, 남동생은 중환자실에서 치료를 받고 있다.

