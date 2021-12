[아시아경제 문혜원 기자] 탐앤탐스는 공식 온라인몰 탐앤탐스몰에서 오디오북 플랫폼 윌라와 함께 ‘연말 감사제’를 진행한다고 12일 밝혔다.

탐앤탐스몰에서 9900원 이상 구매하는 고객들을 대상으로 선착순 400명에게 윌라 오디오북 구독권(2개월)을 증정한다. 이벤트에 참여한 고객들에게는 구매자 정보에 입력된 연락처로 매주 월요일에 윌라 오디오북 구독권 쿠폰 번호를 문자로 발송한다.

구독권은 윌라 모바일 애플리케이션을 다운 받은 뒤 회원가입을 진행하면 바로 사용할 수 있다.

이벤트는 오는 31일까지 진행된다.

