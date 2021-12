인도, 비트코인 법정화폐 채택?...총리 트위터 해킹 가짜뉴스

[아시아경제 박지환 기자] 나렌드라 모디 인도 총리의 트위터 계정이 12일 오전 해킹을 당해 인도가 비트코인을 법정통화로 채택했다는 가짜뉴스가 올라오는 일이 벌어졌다.

이날 인디안익스프레스 등에 따르면 모디 총리의 공식 트위터 계정에 현지시간 새벽 2시 24분 "인도가 비트코인을 공식적인 법정통화로 채택했다"며 "정부는 500BTC를 샀고 모든 국민에게 나눠주고 있다"는 트윗이 게시됐다.

이후 트윗은 곧바로 삭제됐지만 캡처된 사진이 빠르게 퍼졌고 인도인들은 해킹 가능성을 곧바로 제기했다.

인도 총리실은 1시간 뒤 "총리의 트위터 계정에 잠시 문제가 생겼지만 즉시 회복됐다"며 "문제가 있었던 기간에 공유된 트윗은 무시하라"고 밝혔다.

인도 총리 가짜 트위터 게재 해프닝은 이번이 처음이 아니다. 지난해에도 모디 총리의 가짜 트위터 계정에 "인도가 이제 암호화 화폐를 시작한다. 비트코인을 코로나19 기금에 기부해 달라"는 트윗이 올라와 논란이 된 바 있다.

