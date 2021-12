통상차관보 방미, 한미간 '양자 협력·역내 협력방안' 논의

13~15일, 美행정부, 싱크탱크, 의회 면담 등

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정대진 산업통상자원부 통상차관보는 미국 동부시간 13일부터 15일까지 워싱턴 D.C.를 방문한다고 12일 밝혔다.

이번 방미는 미국을 중심으로 공급망과 기술, 기후변화 등 다양한 이슈가 결합된 글로벌 통상정책이 본격화되는 흐름에 대응해 미측과 한미간 양자 협력을 비롯한 역내 협력방안에 대한 논의를 하기 위함이다.

이를 위해 정 통상차관보는 미 백악관과 상무부, 무역대표부(USTR) 등 행정부와 의회 및 싱크탱크 등 폭넓은 인사와 면담할 계획이다. 또 양국간 우호적 경제 파트너십 관계를 지속 강화하고 국익을 위한 다방면의 아웃리치를 진행할 예정이다.

특히 지난 11월 양국 상무장관회담, 한미 자유무역협정(FTA) 공동위 등에서 방향성에 합의한 확대·격상된 '산업협력대화', FTA 기반 신통상이슈 해결을 위한 강화된 협의채널의 조속한 출범을 위한 후속 협의를 진행하고, 미국의 인도태평양지역 경제 프레임워크 구상과 철강 232조 등 다양한 한미 현안에 대해서도 의견을 나눌 예정이다.

