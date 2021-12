치열했던 6·25 전투현장서 '종전' 강조한 이재명 "종전 반대? 친일 넘은 반역행위"

"진정한 안보, 싸울 필요 없는 상태…평화협정 전 '종전상태'로 바꿔야"

"압박제재라고 하는 채찍도, 소통과 대화 협력이라는 당근도 유효…적절하게 섞어야"

"한 가지만 선택하겠다는 것은 '벽창호'"

"대한민국 정치인이 정전의 종결 반대한다는 게 말이 되나"

[아시아경제 오주연 기자, 칠곡=전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 11일 종전선언과 관련해 "싸울 필요가 없는 상태를 만드는 것, 그것이 가장 확실한 안보"라면서 "정전상태를 종전상태로 바꿔야 한다"고 강조했다.

이 후보는 이날 오전 경북 칠곡의 다부동 전적기념관을 방문한 자리에서 "우리가 만들어 낸 많은 번영이 폭격으로 사라지면 안된다. 평화적으로 공존하고 서로 존중하고 협력하는 것이 모두에게 이익인 상태, 평화가 경제를 보장하고 경제가 평화를 보장하는 '평화경제 체제'를 만들어야 한다"면서 이같이 말했다.

이 후보는 6·25 전쟁 당시 치열하게 싸웠던 다부동전투를 언급하며 "여기가 낙동강 전선에서 가장 처절했던 전투현장이라고 한다. 어릴 때부터 정말로 많이 들었던 다부동전투(가 있던 곳)"이라고 설명했다.

그러면서 "국가의 가장 중요한 의무는 국민 생명과 안전을 지키고, 정부이 가장 큰 역할은 국가 공동체 유지"라면서 "다시는 이름없이 사라져가는 많은 사람들의 희생이 반복되어선 안 된다"고 역설했다.

이 후보는 "어떤 노력을 기울여서라도 반드시 평화를 만들어야 한다"고 목소리를 높였다. 또한 김대중 전 대통령의 햇볕정책과 대북 압박정책 등을 적절하게 섞어서 활용해야 한다면서 대북정책의 유연성을 피력했다.

그는 "상대를 압박하는 수단을 쓸 수도 있다"며 "그러나 김 전 대통령이 하신 말씀처럼 따뜻한 봄바람이 옷을 벗게 한다. 압박도 중요하지만 대화하고 소통하고 이해를 높이고 협력하고 공존하는 길을 찾는 것이 또 하나의 평화의 길"이라고 했다.

이어 "압박제재라고 하는 채찍도, 소통과 대화 협력이라는 당근도 유효하다. (두 방법을) 적절하게 섞어야하는 것이지 둘 중 선택해서 한 가지로만 하겠다는 것을 우리는 보통 벽창호라고 부른다"고 했다.

이 후보는 "여전히 한반도는 법률상 전쟁상태"라며 "잠시 정전했을 뿐이지 종전하지 못했다. 그래서 평화협정을 맺고 평화체제로 가기 전에 반드시 정전상태를 종전상태로 바꿔야 한다"고 강조했다.

그는 "종전을 정전으로 바꾸는 것을 반대하는 국가가 있을 수 있다"며 일본을 향해 "외교의 핵심은 국익중심이니까 그들이 그런 태로를 취하는 것은 얼마든지 이해할 수 있다"고 짚었다. 그러나 대한민국 정치인이 정전을 반대하는 일은 '친일'에 비유했다.

이 후보는 "대한민국 정치인이 종전을 위해 노력하진 못할망정 종전협정을, 정전의 종결을 반대한다는 것이 말이 되는가"라면서 "친일파를 해도 좋다. 그러나 친일의 결과가 대한민국의 안보를 위협하고 국익을 해치는 것이라면 이는 친일을 넘어서 반역행위"라고 강도 높게 비난했다.

