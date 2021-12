성남지속가능발전協 "이재명후보 측근 사무국장때 지원 적법…여론 호도말라"

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시와 '성남시지속가능발전협의회'(옛 성남의제21실천협의회)는 국민의힘 권영세 의원이 더불어민주당 이재명 대통령 후보 측근이 성남의제21 사무국장으로 근무하면서 12년간 약 18억원의 지원금을 받는 등 마치 엄청난 특혜를 받은 것처럼 주장한 데 대해 '의도적으로 여론을 호도하려 것'이라며 일축했다.

성남지속가능발전協 관계자는 11일 "올해 우리 단체의 예산은 2억2000여만 원으로 양평군 2억1000여만 원과 비슷하고, 규모가 비슷한 인근 지자체인 수원시의 4억5000여만 원과 비교하면 절반 수준"이라고 주장했다.

또 "규모가 작은 지자체인 제주시 1억6000여만 원과 경남 통영시 1억9000여만 원에 비하면 결코 많다고 볼 수 있는 것이 아니다"며 "특히 (성남의제21이)발족한 뒤 20여년이 흐르면서 꾸준히 예산이 증가해 현재에 이르고 있는 점을 고려할 때 지난 12년간 18억원은 산술적으로 볼 때 연간 1억5000만원에 불과하다"고 덧붙였다.

나아가 "이 금액 또한 (이재명 대통령 후보 측근으로 알려진)사무국장 개인에게 지원된 비용이 아니라 각종 사업 및 인건비, 운영비 등 전체에 해당하는 금액"이라고 강조했다.

이 관계자는 아울러 김현지 전 경기도 비서관이 성남의제21 사무국장으로 임명된 데 대해서도 "사무국장은 성남시의 조례와 정관에 따라 공모과정을 거쳐 임명됐다"고 밝혔다.

성남시 관계자는 성남의제21 자금 지원에 대해 "조례에 근거해 지원금을 지급했다"고 설명했다.

성남의제21은 지역 발전을 표방하며 1998년 성남 지역에서 활동하는 환경ㆍ도시 전문가 등이 주축이 돼 설립된 민관(民官) 협력 기구다. 지난 9일 정부가 '지속가능발전법' 및 '저탄소 녹색성장 기본법'을 '지속가능발전기본법'으로 통합하면서 성남의제21 명치도 '성남시지속가능발전협의회'로 바뀌었다.

앞서 국민의힘 권영세 의원은 10일 "경기도청이 제출한 자료를 분석한 결과, 성남의제21은 2010년부터 올 10월까지 12년간 성남시로부터 17억8800만원의 지원금을 지급받은 것으로 나타났다"며 이재명 대통령 후보의 측근인 김현지 전 비서관이 사무국장으로 근무하면서 특혜를 받은 게 아니냐는 의혹을 제기했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr