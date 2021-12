▶조재수씨 별세, 도철원씨(무등일보 정치부 차장) 장인상=10일 오후, 성요한병원장례식장 3분향소, 발인 12일 낮 12시30분, 장지 광주영락공원. 062-510-3005

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr