영주시 4-H 디지털 경진대회, 풍기중 종합우승

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 영주시가 10일 농업기술센터에서 ‘2021년 영주시 4-H 디지털 경진대회’ 시상식을 개최했다.

대회 현장에는 4-H 연합회원과 관계자 50여명이 참석하고 190여명의 학생 회원과 지도교사는 온라인 플랫폼을 통해 비대면으로 참여했다.

4-H는 지성(head)·덕성(heart)·근로(hand)·건강(health)의 뜻을 지닌 네 단어의 머리글자를 모은 말이다.

경진대회는 미래를 이끌어갈 청소년이 단체생활을 하며 지·덕·노·체의 4-H 이념을 생활화하고 인격을 수양하며 농심(農心)을 배양한 창조적 미래세대로 육성되는 것을 목적으로 열렸다.

평가는 ‘좋은 것을 더욱 좋게, 함께해서 더 좋게!’를 주제로 학생들이 만든 활동 영상, 협동작품, 장기자랑 세 분야의 유튜브 영상을 지난 3일부터 10일까지 11개 학교 118명의 학생을 대상으로 진행했다,

올해는 영상을 통해 꾸준히 4-H 활동을 하고 다수 학생이 참여해 협동심을 보여준 풍기중학교가 종합우승을 차지했다.

학교에는 4-H 선배이자 4-H 본부 회원인 임용빈 네잎농원장학회장이 마련한 장학금이 전달됐다.

이란영 교사는 “코로나19로 학교에서 보내는 시간이 많이 줄었어도 아이들은 부지런히 활동했다”라며 “아이들이 즐거워하는 걸 보니 마음이 따뜻해졌다”라고 말했다.

임용빈 장학회장은 “코로나19로 위축된 4-H 활동이 이번 경진대회를 통해 기지개를 켜고 쌓였던 피로감을 해소하는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.

장성욱 소장은 “학생 4-H는 우리 농업이 미래로 이어질 수 있도록 연결하는 중요한 연결고리”라며 “끊어지지 않고 튼튼하게 이어질 수 있도록 최선을 다해 지원할 것”이라고 전했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr