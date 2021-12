한원희 총장 “탄력적 운영으로 대학 발전 이루겠다”

목포해양대학교 제8대 총장 취임식 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 2021년 11월 19일부터 2025년 11월 18일까지 4년간 목포해양대학교를 이끌어 갈 제8대 한원희 총장 취임식이 10일 오후 3시 미래융복합관 1층 대강당에서 개최됐다.

목포해양대에 따르면 이날 취임식은 코로나19 방역 수칙을 철저히 준수하고 참석 인원을 최소화해 진행했으며, 목포해양대학교 공식 유튜브를 통해 온라인으로도 생중계됐다.

한원희 총장은 취임사를 통해 “학령인구 감소로 대학이 위기를 맞고 있지만, 대학 구성원과 지역사회 간 참여와 소통을 바탕으로 혁신을 추구하고 유연성을 겸한 탄력적 운영으로 대학 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

한원희 총장은 전남 출신으로 목포 홍일고등학교, 한국해양대학교 기관시스템공학부 졸업, 목포해양대학교 석사, 한국해양대학교 박사를 거쳐 2002년 목포해양대학교에 부임했다.

부임 이래 대학평의원회 의장, 교수평의회 의장, 기획처장 등을 맡아 대학 발전에 이바지했으며, 해양환경안전학회 부회장, 한국마린엔지니어링학회 부회장, 한국해양비지니스학회 부회장 등을 역임했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr