포스코인터내셔널은 호주 세넥스에너지 주식 9281만9070주 취득 결정을 했다고 10일 공시했다. 취득금액은 3719억7188만9470원이다. 목적은 호주 동부 육상가스전 생산 및 개발이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr