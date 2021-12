설빙, 온라인 스토어 ‘설빙몰’ 블랙 프라이데이 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] ‘설빙’은 이날부터 19일까지 열흘 간 올해를 마무리하는 블랙 프라이데이 프로모션를 실시한다고 10일 밝혔다. 이번 프로모션은 설빙 공식 온라인 쇼핑 몰인 네이버 스마트 스토어에서 진행된다.

혜택은 총 세 가지다. 먼저 ‘설빙몰’에서 1만원 이상 구매 시 선착순 100명에게 무료 배송 쿠폰을 지급한다. 쿠폰은 첫 이벤트 시작일인 이날 오전 10시부터 마지막 날인 이달 19일 오전 10시 내에 지급될 예정이다. 또 설빙몰을 ‘스토어 찜’으로 추가할 경우 5000원 할인 쿠폰을 제공하며 3만원 이상 구매할 경우 사용이 가능하다.

마지막으로 이벤트 기간 내 제품을 구매한 고객 중 베스트 리뷰를 남긴 고객을 추첨해 총 10명에게 설빙 모바일 상품권 2만원을 증정한다. 이달 말 추첨 예정이며 당첨된 고객에게는 별도 안내 예정이다.

모든 쿠폰은 발급일 기준 7일 이내 사용이 가능하며, 사용하지 못한 쿠폰은 재발행되지 않는다.

한편 설빙은 오프라인 매장과 배달·포장 서비스 외에도 설빙몰에서 집에서도 맛있고 편리하게 즐길 수 있는 ‘한입쏙붕어빵’, ‘리얼치즈딸기케이크’, 간편식 ‘설빙 밀’, 가래떡, 더치커피, 뚱카롱, 시카고피자, 소떡소떡 등 다양한 메뉴를 선보이며 소비자의 입맛을 공략하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr