부산 기장군, 전국 군 단위 기초지자체 중 지역안전지수 최다분야 1등급

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산 기장군이 ‘2021년 전국 지자체 지역 안전 지수 평가’에서 82개 군 단위 기초지자체 중 최다분야 1등급을 달성했다.

지역 안전 지수 평가는 행정안전부가 지역의 화재·교통사고·범죄·생활안전·자살·감염병 등 6개 분야의 통계자료를 분석한다. 분석한 결과로 분야별 안전도를 지자체별로 1~5등급으로 산출해 발표하는 것이다.

기장군은 지역 안전 지수 평가 6개 분야 중 화재, 교통사고, 생활안전, 감염병, 자살 5개 분야에서 1등급을 받았다.

감염병, 자살분야가 전년도 2등급에서 1등급으로 상승했다.

오규석 기장군수는 “더욱더 안전한 도시를 만드는 것을 목표로 선제적 재난 예방과 대응체계를 확립하고 경찰·소방 등 유관기관과 협업해 범죄 등 취약 분야에 대한 개선사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.

지자체별 지역 안전 지수는 행정안전부, 국립재난안전연구원, 생활안전지도 누리집에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr