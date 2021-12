무주군, 치매안심가맹점 운영

약국, 이·미용실 30개소 지정해 치매안심망 구축

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 치매로부터 안심하고 살 수 있는 지역사회 환경 조성을 위해 지역 내 30개 사업장을 ‘치매안심가맹점’으로 지정했다고 10일 밝혔다.

무주보건의료원 치매안심센터에 따르면 지정된 치매안심가맹점은 사업장 구성원이 치매파트너 교육을 이수했으며, 향후 지역사회 치매극복활동 및 치매인식개선에 동참한다.

치매안심가맹점은 지난달까지 어르신들이 일상에서 자주 찾는 약국과 이·미용실 위주로 30개 가맹점을 지정했으며, 지역사회 치매극복 활동에 적극적으로 동참할 계획이다.

이들 가맹점은 치매어르신들을 위한 관심과 배려, 정보제공과 함께 배회 어르신을 발견할 경우, 신속한 신고와 임시 보호역할 등을 맡게 된다.

이에 치매안심센터는 치매안심가맹점을 통해 치매조기검진 안내, 치매관리서비스 소개 등 유기적 협력 체계를 구축하고, 치매안심가맹점 등록 및 스티커 부착, 치매환자 대응 가이드북을 배부했다.

무주군 치매안심센터는 지속적으로 치매안심가맹점 지정을 확대해 지역사회 치매안전망 확보에 주력할 방침이다.

한편, 무주군 치매안심센터는 만 60세 이상 지역주민 치매조기검진, 치매 치료비 지원, 치매환자 돌봄 쉼터 운영, 치매인식개선 캠페인 등 다양한 활동을 통해 지역사회 치매극복에 힘쓰고 있다.

