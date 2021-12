부산항만공사, 부산항 신항 내 장치장 추가 공급 … 수출물류 처리 지원

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산항만공사(BPA)는 부산항 신항 내 컨테이너 화물 장치장을 추가로 마련한다.

화물 장치장 추가 설치는 글로벌 물류난에 따른 수출화물 장치공간 부족으로 어려움을 겪고 있는 화주와 물류기업 등을 위해 기획됐다.

국내외 물류대란 지속으로 신항 컨테이너부두의 장치율이 한때 90%를 넘어서는 등 부산항 운영에 차질을 초래했다.

부산항만공사에서는 올해 7월부터 3차례에 걸쳐 서컨배후단지 내 임시 장치장 약 15만㎡, 5250TEU를 차례대로 공급했다. 웅동배후단지 내 운영 예정 구역을 활용해 약 3만3000㎡, 1800TEU를 추가로 공급하는 등 현재까지 총 18만3000㎡, 7050TEU를 운영 중이다.

추가 공급되는 컨테이너 화물 장치장은 부산항 신항 웅동배후단지 내 유보지를 활용해 약 4만5000㎡, 장치 능력 2500TEU 이상 규모이다.

조성한 후 화주와 물류기업 등의 애로사항 해소를 위해 평일 야간과 휴일까지 운영할 계획이다.

장치장 내 냉동·냉장 컨테이너 화물을 처리할 수 있는 공간도 마련할 예정이다.

BPA는 장치장 운영사 선정공고를 지난 8일 부산항만공사 홈페이지와 온비드 시스템으로 발표했다.

공사는 3주간 공모 후 오는 29일 사업계획서를 접수해 12월 내 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

부산항만공사 강준석 사장은 “물류 현장의 애로사항을 해소하고 국내 수출 물류 흐름 개선을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr