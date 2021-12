집값 불안 속 연말 분양대전…'대단지' 주목

내년 규제 앞두고 물량 쏟아져

대단지 거래수월·가격방어 등 이점

연말을 앞두고 전국에서 대규모 단지가 쏟아지며 역대급 분양대전이 펼쳐진다. 12월 분양시장이 통상적으로 비수기로 분류되는 것을 감안하면 이례적이다. 내년부터 대출규제가 더욱 강화되는데다가 대선이라는 대규모 정치 이벤트를 앞두고 불확실성이 커지고 있는 만큼 각 건설사들은 시장이 꺾이기 전에 분양을 서두르려는 모습이다.

10일 부동산 리서치업체 리얼투데이에 따르면 이달 전국에서 공급되는 전국 아파트 물량은 7만2000여가구에 달한다. 사전청약·신혼희망타운·임대 물량이 포함됐지만 오피스텔 등 비(非)주택 상품은 제외된 것이다. 이 중 일반분양 물량도 6만3000여가구에 이른다.

일반분양 물량을 기준으로 수도권은 2만5542가구(40.8%)이며, 지방은 3만7016가구(59.2%)로 집계됐다. 가장 많은 물량이 나오는 곳은 경기도다. 22개 단지에서 1만6545가구(26.4%)가 나온다. 경북 9862가구(8곳, 15.8%), 인천 8162가구(8곳, 13%), 경남 4324가구(6곳, 6.9%) 등의 순으로 물량이 집계됐다.

12월 한파를 무색케하는 연말 분양 큰 장이 들어선 배경으로는 규제 영향이 꼽힌다. 내년부터는 잔금대출도 차주별 총부채원리금상환비율(DSR) 산정에 포함된다. 정부는 지난 10월 발표한 가계부채 관리방안에서 내년 1월부터 총 대출액 2억원, 7월부터는 1억원을 초과하는 경우 개인별 DSR 규제를 적용한다고 발표했다. 또 내년부터 입주자모집공고를 내고 분양하는 단지는 잔금대출도 DSR 규제 대상에 포함된다. 업계 관계자는 "대출 규제로 인한 수요 위축 우려로 건설사들이 연내 분양을 서두르고 있는 것"이라고 말했다.

다만 시장이 변곡점에 다다랐다는 경고음이 나오는 만큼 ‘묻지마 청약’은 지양해야 한다는 것이 전문가들의 조언이다. 꼼꼼한 자금마련 계획은 물론, 분양 이후 시세 상승 등도 감안해야 한다. 특히 전문가들은 시장 전망이 불투명한 상황이라면 단지 규모를 먼저 살펴보라고 지적했다. 대규모 단지의 경우 소규모 단지에 비해 하락장에서도 가격 방어가 좋다는 점에서다.

대단지가 조성되면 교통망은 물론 학교, 녹지, 상권 등이 고루 형성돼 인프라가 크게 개선된다. 또한 가구수가 많으면 거래가 쉽고 시세 파악도 유리하다. 실제로 대규모 단지의 경우 평균 매맷값도 높은 편이다. 부동산R114에 따르면 지난달 기준 수도권 3.3㎡ 평균 아파트값은 1500가구 이상 단지가 3372만원으로 가장 높았다. 300가구 미만(2206만원)과 비교하면 52%가량 더 높은 시세다. 1000~1499가구는 2701만원선이었다.

대규모 단지의 또다른 장점은 관리비 등 고정비용도 아낄 수 있다는 점이다. 공동주택관리정보시스템에 따르면 지난 9월 수도권1000가구 이상 단지의 관리비는 1164원(㎡당)으로 소규모 단지(150~229가구)의 1487만원보다 20% 이상 저렴했다.

1000가구가 넘는 대단지의 연내 분양은 주로 수도권에 몰려있다. 제일건설은 인천 검단신도시에서 ‘제일풍경채 검단 1차’를 분양 예정이다. 전용면적 84·111㎡, 총 1425가구다. 현대건설은 용인에서 ‘힐스테이트 몬테로이’ 3731가구(전용면적 59~185㎡) 분양을 준비 중이다. 경기주택도시공사와 DL이앤씨 컨소시엄은 안양에서 ‘안양 어반포레 자연& e편한세상(2329가구)’을 분양할 예정이다. 서울에서는 GS건설이 1045가구 규모 ‘북서울자이 폴라리스’를 강북구 미아동에서 분양한다. 지방에서는 한화건설이 충남 천안에서 1608가구 규모의 ‘한화 포레나 천안노태’를 분양한다. 반도건설은 경북 경주에서 ‘신경주 반도유보라 아이비파크’ 1490가구를 분양할 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr