영주시 소수박물관 송준태 관장, 문화유산 보호 대통령 표창 수상

문화재 51건 지정·한국 서원 등 유네스코 등재 앞장

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 영주시 소수박물관 송준태 관장이 지난 8일 문화재청 ‘2021 문화유산 보호 유공자 시상식’에서 대통령상을 안았다.

시상식에는 문화훈장 6명, 대통령 표창 6명, 국무총리 표창 1명으로 모두 13명이 문화유산 보전·연구·활용 등의 공로를 인정받아 영광을 거머쥐었다.

송 관장은 27년간 공직생활을 하며 국가지정문화재 10건, 지방문화재 41건으로 총 51건이 문화재로 지정되게 힘써 전국 기초자치단체 공무원 중 가장 많은 기록을 세웠다.

2019년 ‘한국의 서원’과 2018년 ‘산사, 한국의 산지 승원’이 유네스코 세계문화유산에 등재되는 토대도 마련했다.

2000년부터 국보 ‘안향 초상’, 보물 ‘대성지성문선왕전좌도’, ‘주세붕 초상’의 보존처리를 완료하고 수장고에 보관하는 등 중요 문화재 보존에도 앞장섰다.

각종 건설공사로 훼손되는 매장문화재 고분의 보호를 위해 2008년 기초자치단체 최초로 고분군 분포현황에 대한 정밀 지표조사를 하고 책자를 발간하기도 했다.

2007년에는 관리 환경이 열악한 향토 문화유산의 보존·관리에 시비 보조 70%, 자부담 30%의 비용을 부담한다는 ‘비지정문화재 관리방안’을 수립했다. 매년 2~4억원의 자체 예산을 편성해 2020년까지 고택, 정자, 재사(齋舍), 효자각 등 비지정 건조물 문화재 57점의 보수사업을 시행했다.

영주댐 수몰 지역 문화유산 발굴 보존과 관광자원 활용을 위한 전통문화 체험단지 조성계획 수립·추진, 유물 1만5600여점을 기증·기탁받아 박물관 수장고에서 관리 중이다.

송 관장은 이번 대통령상을 받은 데 앞서 지난 연말에는 박물관과 미술관 발전에 이바지한 공로를 인정받아 문화체육부 장관상을 받았다.

송 관장은 “수상자 선정 소식을 들으니 그동안 문화재 보호, 보전을 위해 힘썼던 날들이 주마등처럼 스쳐 지나갔다”라며 “공직생활 마감을 앞두고 상을 받게 돼 기쁘고 그동안 도와준 이들에게 감사를 전하고 싶다”라고 말했다.

