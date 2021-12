위메프, 12일 겨울 인기 아이템 특가 공개…타임세일도 진행

[아시아경제 김보경 기자] 위메프는 12일 단 하루 '1212데이' 기획전을 열고, 모든 상품 가격 끝자리를 12원에 맞춘 특가 상품을 선보인다고 10일 밝혔다.

겨울 의류, 방한용품, 보습 스킨케어 제품, 겨울 가전 등 겨울 시즌 인기 아이템을 모아 특가에 판매한다.

주요 상품은 △스파오 키즈 크루넥 웜히트 4012원 △센터폴 기모 하이넥 방풍재킷 9012원 △K2 겨울용 방한 귀마개 7012원 △착한구두 아몽델 골지 첼시부츠 1만12원 △라보니따 리커버 AC크림 5012원 △더블유드레스룸 퍼퓸 핸드크림 50㎖ 2012원 △미로 완벽세척 가습기 7만9012원 등이다.

이 밖에 인기 생필품도 초특가에 선보인다. △베베숲 소프트 20매+휴대 12팩 6012원 △잘풀리는집 깨끗한3겹내추럴 30롤*2 1만9121원 △메디치 KF-AD 마스크 100매 4012원 △바디피트 볼록맞춤 중형(16p) 2012원 등이다.

당일 0시부터 타임세일도 진행한다. 총 6회(0시, 9시, 12시, 15시, 18시, 21시) 타임별 10개씩 총 60개 상품을 공개한다. 타임세일에서는 상품별 온라인 검색 최저가보다 30% 이상 더 할인된 초특가 상품을 판매한다

