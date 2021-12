[클릭 e종목]컴투스, 내년이 더 기대된다

[아시아경제 이선애 기자] 한국투자증권은 10일 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 147,000 전일대비 1,300 등락률 +0.89% 거래량 463,538 전일가 145,700 2021.12.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株기관 연일 매수한 "NFT+메타버스+게임" 대장株 나왔다 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 22만원을 유지한다고 밝혔다. 서머너즈워: 크로니클의 출시 이후 일매출액은 평균 6억원 수준으로 추정했으며, P2E 시스템이 매출에도 긍정적인 영향을 끼친다는 점이 이미 상당히 검증되었기 때문에 흥행에 대해서는 당사 추정치보다 더 높은 수준을 기록할 가능성이 크다고 판단해서다.

최근 P2E 게임의 출시를 발표한 게임사들의 주가가 전반적으로 크게 상승했다. 새로운 변화에 대응하는 기업들의 밸류에이션이 확대된다고 해석할 수 있겠으나 그 이면에는 P2E를 도입한 게임들의 매출이 통상적인 기대치 대비 높게 나타났다는 점이 있다.

대표적으로 위메이드의 미르4 글로벌 일매출액은 출시 초기 2억원 수준이었으나 11월에는 평균 6~7억원(모바일만 집계한 추정치, PC를 통한 매출은 포함되지 않은 수치) 수준까지 지속적으로 상승했다. 여기에는 P2E 시스템으로 인한 유저 유입과 ARPU 상승이 긍정적으로 작용했을 것으로 판단한다. 컴투스의 서머너즈워: 크로니클 또한 IP인지도 및 P2E 시스템의 도입 등 여러가지 요소를 감안했을 때 현재 시장의 기대치를 상회할 가능성은 열려있다고 판단한다.

정호윤 한국투자증권 연구원은 "당사는 국내 기관들을 대상으로 컴투스의 컨퍼런스 콜을 진행했으며 이번 컨퍼런스콜에서 가장 많은 관심을 받았던 것은 역시 P2E가 적용되어 나오는 신작인 서머너즈워: 크로니클이었다"면서 "서머너즈워: 크로니클은 1분기 중 일부 국가에 소프트론칭을 진행한 후 2분기 중 서머너즈워의 IP 인지도가 높은 북미와 유럽이나 P2E게임의 인기가 많은 동남아 중 하나의 핵심 지역에 출시한 후 3분기에 나머지 글로벌 국가들에 출시할 예정"이라고 말했다. 이어 "회사 자체적으로 갖고 있는 서머너즈워: 크로니클에 대한 일매출 목표치는 약 8억원 수준으로 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 수준"이라고 덧붙였다.

