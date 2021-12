"저는 멍청한 엄마입니다"…백혈병 완치 16세子, 화이자 접종 후 재발

[아시아경제 나예은 기자] 백혈병 완치 판정을 받았던 16살 아들이 코로나19 백신 접종 이후 백혈병이 재발했다는 사연이 알려졌다.

지난 9일 청와대 국민청원 게시판에는 '멍청한 엄마의 선택'이라는 제목의 청원이 올라왔다. 청원인의 아들 A군(16)은 백혈병 완치판정을 받은 이후 코로나19 백신 접종을 꼭 해야한다는 의사의 말에 따라 지난달 10일 화이자 접종을 완료했다.

부작용은 백신 접종 후 이틀이 지난 11월12일부터 나타났다. A군은 흉통, 두통, 근육통을 호소했다. 동네병원에서 피 검사를 한 결과 혈소판 수치만 조금 떨어진 정도라고 했지만, A군의 통증이 계속돼 지난달 19일 대학병원에서 심전도검사를 진행했다. 결과는 정상이었다.

그럼에도 계속되는 통증에 지난달 27일 피검사 재진행을 했고, 청원인은 A군의 백혈구가 8만이라는 수치를 확인했다. 응급실로 급히 입원한 A군은 기존에 치료를 받았던 대학병원에서 백혈병 진단을 받았다.

청원인은 "대학병원 교수님은 코로나19 백신이 아이의 림프구를 자극했을 수도 있고 아닐 수도 있다고 했다"며 "백신 부작용으로 인한 것인지 아닌지 확정할 수 없다고 했다"고 털어놨다.

이어 "수년 간의 길고 긴 백혈병과의 항암 싸움 후 골수 이식을 마치고 매일 밤 꿈에 그리던 학교에도 가고, 항상 빠지기만 하던 머리카락을 길러보고, 친구들도 사귀어보면서 운동도 열심히 하며 건강히 잘 지낸 제 아들이 또 다시 이런 진단을 받았다"고 말했다.

그러면서 "수만명 중 한명이라도 부작용이 나온다면 그것 또한 부작용이지 않은가. 일단 백신 맞고 보라는 말이 너무 무책임하다"며 "이런 상황에서도 전 작은 아이 코로나 백신 2차 주사를 접종시켜야 한다. 큰 아이 이식을 해주려면 큰 병원에 가서 검사를 해야한다"고 호소했다.

청원인은 "백신을 맞아야 학교를 갈 수 있게 하고 뭐든 할 수 있게 하는 시스템은 선택이라는 허울 좋은 이름 뒤에 숨은 강압이 아닌가 하는 생각이 든다"고 덧붙였다.

