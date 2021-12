유성수 전남도의원 “의용소방대원 장학금 확대” 요구

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회는 유성수 의원(더불어민주당··장성1)이 대표 발의한 전남도 의용소방대 자녀장학금 지급 조례 일부 개정 조례안이 9일 상임위를 통과했다고 9일 밝혔다.

이 개정안은 올해 고교 무상교육이 전면 실시되면서 의용소방대원의 고등학교 자녀가 장학금을 받지 못하게 됨에 따라 장학금 지급 대상을 의용소방대 자녀에서 대학생 의용소방대원까지 확대한다는 내용을 담고 있다.

이에 기존에 장학금을 받아 온 의용소방대원의 대학생 자녀뿐 아니라 대학생 의용소방대원도 장학금을 받을 수 있게 된다.

유성수 의원은 “의용소방대원 감소 및 고령화로 소방업무 보조역할 약화가 우려되는 상황이다” 며 “이번 조례 개정으로 의용소방대원에 지원하는 대학생 수가 늘어 의용소방대가 더 발전하고 활성화되는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

유 의원은 전남도의회 교육위 위원장을 지내면서 ‘전남도교육청 원격수업 활성화 조례’를 제정했고, 소상공인 사회안전망 강화와 농업 분야의 기후 위기 대응을 위해 ‘전남도 소상공인 경쟁력 강화 및 지원에 관한 조례’와 ‘전남도 아열대 농업 육성 및 지원 조례’를 개정했다.

