[현장영상] "文 대통령, 박근혜 석방 결단해야" 朴 지지자들, 청와대 앞에서 호소

"박 전 대통령 석방하라!"

박근혜 전 대통령의 석방을 촉구하는 집회가 9일 오전 11시 청와대 분수대 앞 광장에서 열렸다. 이날 기자회견을 주최한 '박근혜 대통령 석방추진위원회(추진위)'는 연말 전 박 전 대통령을 반드시 석방해달라고 거듭 호소했다.

기자회견에는 이규택 추진위 위원장, 최대집 전 대한의사협회장, 심동보 전 해군제독 등이 참석했다.

이 위원장은 "문재인 대통령에게 호소한다"며 "불행한 역사를 깨끗하게 매듭짓기 위해 박근혜 전 대통령을 연내에 꼭 석방 시켜달라는 말씀을 드리고 싶다"고 말했다.

최대집 전 대한의사협회장은 "3월9일 새로운 대통령이 탄생하는 시점에서, 문재인 대통령이 국민 통합을 위해 박 전 대통령 석방이라는 정치적 결단을 내릴 필요가 있다"고 목소리를 높였다.

이어 "문 대통령이 박근혜 전 대통령의 석방 문제를 결단하지 못한다면 (이번 대선은) 치유의 대선이 되는 것이 아니라 엄청난 분열과 갈등, 분쟁을 다시 한 번 거대하게 촉발 시키는 대선이 될 수 밖에 없을 것이다"라고 경고했다.

심동보 전 제독은 "여야 유력 대선후보 중에서 박근혜 석방 주장하는 사람이 없고 탄핵의 부당성을 주장하는 사람도 없어서 아쉽다"고 밝혔다.

한편 추진위는 기자회견 이후 청와대에 탄원서를 전달했다. 이어 11일 광화문, 12일 대구 동성로, 18일 광화문, 19일 부산 남포역에서 주말 집회를 계속 이어갈 예정이다.

