美FDA, AZ 항체치료제 '이부실드' 사용 허가…백신 부작용자 등 대상

"코로나19 백신 접종 권고되는 일반인들에겐 대체수단 아냐"

[아시아경제 유제훈 기자] 미국 식품의약국(FDA)이 면역력이 낮거나 코로나19 백신 부작용을 겪은 이들의 코로나19 감염을 막기 위해 아스트라제네카의 항체치료제 '이부실드(Evusheld)'의 사용을 허가했다고 8일(현지시각) 주요 외신들이 보도했다.

보도에 따르면 FDA는 코로나19에 감염되지 않았고, 최근 확진자와 접촉한 적이 없는 성인·청소년을 대상으로 이부실드의 사용을 승인했다. 이부실드는 실험실에서 만들어진 항체가 체내에서 수 개월간 머물며 코로나19 감염을 억제하는 방식으로 작용한다.

이부실드는 임상실험 결과 코로나19 감염 위험을 77% 가량 낮추는 것으로 조사됐으며, 2차례 투입하면 1년간 효과가 지속되도록 설계됐다. 아스트라제네카는 미국 정부와 이부실드 70만회분을 공급키로 합의한 바 있다.

다만 FDA는 이부실드가 코로나19 백신 접종이 권고되는 일반인들에게 이를 대체하는 수단은 아니라고 선을 그었다.

