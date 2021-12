[아시아경제 이선애 기자] 우리기술은 압해풍력발전소 주식 50만주(100%)를 현금 취득했다고 9일 공시했다.

취득금액은 75억원이며 이는 자기자본대비 10.48%에 해당하는 규모이다. 회사측은 “신재생에너지 사업을 위한 동력확보 목적”이라고 설명했다.

