광주 동구, 종합청렴도 2급…3년 연속 '쾌거'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 국민권익위원회가 발표한 '2021년 공공기관 청렴도 평가'에서 종합청렴도 2등급을 받아 '3년 연속 우수기관'에 선정됐다고 9일 밝혔다.

동구는 민선7기 출범 이후 구청장을 비롯해 전 공직자가 청렴에 대해 남다른 소명의식을 갖고 청렴도 향상을 위한 종합대책 수립 등 반부패 및 청렴 문화를 정착시켜오고 있다.

또 민원인 불편 사항에 대한 즉각적인 접수와 처리, 전 공직자 청렴도 직접 모니터링 등 주민이 만족하는 수준의 청렴도를 달성하기 위해 지속적인 노력을 기울여왔다는 평가다.

동구는 그동안 ▲1층 현관 전 직원 청렴다짐문 게첨 ▲주기적 청렴방송 ▲청백-e 시스템 ▲청렴 Clean-call ▲청렴감사방 운영 ▲청렴주의보 발령 ▲전 직원 소통공감 교육 ▲직급별 청렴교육 등 고강도 청렴시책을 지속적으로 추진해왔다.

임택 동구청장은 "전 공직자들의 적극적인 동참과 자기성찰로 3년 연속 청렴도 2등급을 달성하는 의미있는 결실을 거뒀다"면서 "앞으로도 전 공직자가 지나치리만큼 엄격한 기준과 잣대를 갖고 청렴 행정을 구현하는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr