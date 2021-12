9일 오전 서울 마포구 마포구청 코로나19 재난안전대책본부에서 관계자들이 분주한 모습을 보이고 있다. 이날 코로나19 확진자는 7102명 발생, 위중증 환자는 857명으로 역대 최다를 기록했다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.