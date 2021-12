삼성전기, 20명 임원 승진 인사…"40대 부사장 2명 발탁"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 177,500 전일대비 1,500 등락률 +0.85% 거래량 240,122 전일가 176,000 2021.12.09 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]삼성전기, 극심한 저평가 "비중 확대하라"삼성전자, 한종희·경계현 투톱 체제로…뉴삼성 방점 찍은 JY(종합)[프로필] 장덕현 삼성전기 대표이사 사장 close 가 9일 단행한 2022년 정기 임원인사에서 2명의 첫 40대 부사장이 발탁됐다.

삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 177,500 전일대비 1,500 등락률 +0.85% 거래량 240,122 전일가 176,000 2021.12.09 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]삼성전기, 극심한 저평가 "비중 확대하라"삼성전자, 한종희·경계현 투톱 체제로…뉴삼성 방점 찍은 JY(종합)[프로필] 장덕현 삼성전기 대표이사 사장 close 는 이날 임원 인사를 통해 부사장 5명, 상무 13명, 마스터 2명 등 총 20명을 승진 인사했다. 이번 인사에서 성과주의 원칙에 따라 실행력과 성장 잠재력을 겸비한 젊고 유능한 인재를 등용해 40대인 김종한·조정균 부사장을 발탁했다고 밝혔다.

삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 177,500 전일대비 1,500 등락률 +0.85% 거래량 240,122 전일가 176,000 2021.12.09 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]삼성전기, 극심한 저평가 "비중 확대하라"삼성전자, 한종희·경계현 투톱 체제로…뉴삼성 방점 찍은 JY(종합)[프로필] 장덕현 삼성전기 대표이사 사장 close 는 또 디지털 트랜스포메이션 시대의 변화와 혁신, 글로벌 1위 부품기업으로 지속성장을 이끌어갈 경영자 후보와 차세대 리더를 승진시켰다고 설명했다. 컴포넌트 사업은 핵심역량 강화 지속, 기판·모듈 사업은 미래 준비 가속화에 방점을 두고 인사가 이뤄졌다고 덧붙였다.

삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 177,500 전일대비 1,500 등락률 +0.85% 거래량 240,122 전일가 176,000 2021.12.09 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]삼성전기, 극심한 저평가 "비중 확대하라"삼성전자, 한종희·경계현 투톱 체제로…뉴삼성 방점 찍은 JY(종합)[프로필] 장덕현 삼성전기 대표이사 사장 close 는 지난해에 이어 올해도 전문역량, 리더십을 발휘해 성과를 창출한 우수 여성 인력 1명을 발탁했다고 밝혔다. 이와 함께 중장기적 요소기술 확보를 위해 인덕터, 도금 분야에서 최고 수준의 기술 전문가를 마스터로 선임했다.

삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 177,500 전일대비 1,500 등락률 +0.85% 거래량 240,122 전일가 176,000 2021.12.09 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]삼성전기, 극심한 저평가 "비중 확대하라"삼성전자, 한종희·경계현 투톱 체제로…뉴삼성 방점 찍은 JY(종합)[프로필] 장덕현 삼성전기 대표이사 사장 close 는 이번 정기 임원인사를 통해 경영진 인사를 마무리하고, 미래 성장과 혁신을 지속하기 위한 조직개편과 보직관련 인사를 조만간 진행할 예정이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr