커넥티드카에 꼬이는 특허괴물

[아시아경제 권재희 기자]미국의 특허괴물 인텔렉츄얼벤처스(IV)가 도요타와 혼다 등을 특허 침해 혐의로 미 법원에 제소했다. 통신부품의 특허를 둘러싸고 일본차메이커가 피소된 것은 이례적이다. 최근 5세대 이동통신(5G)와 사물인터넷(IoT) 등 정보기술(IT)를 활용한 자율주행차가 확대되면서 향후 다른 기업에도 소송리스크가 미칠 가능성이 높을 것으로 전망된다.

9일 니혼게이자이신문에 따르면 미국 특허회사 IV가 지난달 19일자로 일본의 도요타와 혼다, 미국의 제너럴모터스(GM) 3개사를 특허권 침해로 미 텍사스주 연방지방법원에 제소했다. 도요타의 프리우스와 렉서스, 혼다의 어코드와 오디세이 등 주력 차종이 자사의 특허를 침해하고 있다는 것이다.

IV는 제품은 만들지 않고 특허료 수입만을 수익원으로 하는 특허관리회사다. 자사에서 연구 개발하는 것 외에도 산하 펀드를 통해 특허를 매입, 라이센스 수입이나 특허 소송 합의금으로 수익을 올린다. 마이크로소프트(MS) 전 임원 출신이 2000년 설립한 회사로 IT 관련 특허만 7만건 이상을 보유하고 있는 것으로 알려졌다.

IV는 이들 3사에 대해 차량 통신에 관한 10건 이상의 특허침해로 고소했다. 차내에서 무선인터넷을 사용할 때의 통신방법이나 차량기기가 외부 통신망과 접속하기 쉽게 만드는 기술 등이 그 대상이다. IV는 도요타에 대해서는 최소 4건, 혼다에 대해서는 4건의 특허가 권리 침해의 원인이라고 주장했다.

이번 소송에 대해 도요타와 혼다는 "소송 중인건 사실이나, 자세한 것은 말할 수 없다"고 밝혔다.

니혼게이자이신문은 "IV는 합의금을 목적으로 하는 것으로 보이며, 현 시점에서는 판매금지청구로 이어질 가능성은 낮아보인다"고 분석했다.

업계에서는 이번 소송건이 커넥티드카 시장의 성장세와 맞물려 다른 기업에도 확산할 우려가 있는 것으로 보고있다. 후지경제에 따르면 2035년 커넥티드카는 총 9420만대 보급돼 전체 신차 시장의 80%에 달할 것으로 전망된다.

니혼게이자이신문은 "5G의 보급과 IoT의 확산으로 커넥티드카 뿐만 아니라 스마트전력계, 공장용 로봇, 스마트 공장 등 업계를 넘나드는 소송전이 일어날 것으로 전망된다"며 "특히 통신관련은 특허의 종류나 수가 많고 기술혁신도 빨라 특허침해가 발생하기 쉽다"고 분석했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr