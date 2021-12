[이 주의 책] 상처받은 아이는 외로운 어른이 된다 外 5권

◆상처받은 아이는 외로운 어른이 된다= 마음의 상처는 대개 어릴 적 특정 경험에서 기인한 경우가 많다. 심리상담사인 저자 역시 “지금의 관계 문제는 어릴 적 가족으로부터 받은 상처에서 기인한다”고 말한다. 책에는 어떤 상황에서도 거절을 못 하거나, 매번 같은 이유로 연인과 갈등을 겪는 등 다양한 사례에 관한 원인과 해결책이 담겼다. (황즈잉 지음, 더퀘스트)

◆아메리칸 파이어= ‘워싱턴 포스트’ 기자인 저자는 미국 버지니아주의 소도시 어코맥 카운티에서 2012년부터 2013년까지 발생한 86건의 연쇄방화 사건을 추적한다. 2년여의 조사와 집필을 거쳐 연쇄방화 미스터리를 파헤친다. 경찰 조사와 신문 과정 및 법정 재판 과정의 기록, 인터뷰, 방화에 관한 정신분석학적 견해를 두루 살핀다. (모니카 헤시 지음, 돌베개)

◆나의 첫 금융 수업= 누구나 한 번쯤은 가족 간 돈거래, 부동산, 빚, 기타 금융사고 등으로 어려움을 겪는다. 하지만 그에 따른 해결책을 아는 이는 드물다. 경제 기자인 저자는 각종 금융 사건·사고의 다양한 실제 사례를 직접 취재하고, 변호사와 금융 전문가들의 자문을 받아 그에 대한 해결책을 소개하면서 대처법을 일목요연하게 정리했다. (염지현 지음, 메이트북스)

◆YES를 끌어내는 13가지 방법= 중학교 1학년 때부터 일을 시작해 신문 배달, 중국집, 공장, 가사도우미, 동기부여 강사 등 50여 가지 직업을 거친 저자. 그중 편의점, 쇼핑몰, 피부숍 등 13개의 사업을 성공시킨 그는 자기만의 경쟁력을 키우고 영향력을 행사하며 영업과 사업의 현장에서 YES를 이끌어낸 노하우를 소개한다. (김희영 지음, 라온북)

◆후쿠시마 원전사고의 논란과 진실= 2011년 일본 후쿠시마현에 있는 제1원자력발전소에서 사고가 발생한 지 10년이 흘렀다. 일본 정부의 오염수 방출 결정으로 불안감이 증폭되는 상황. 동일본 대지진에 이은 후쿠시마 원전사고의 발생 상황을 시간대별로 생생하게 정리했다. 원전사고의 원인과 특징을 객관적인 분석을 덧붙였다. (백원필 외 2인 지음, 동아시아)

◆일본의 노예= 중세시대부터 일본에서는 패전 상대 주민을 납치하는 ‘인취’가 횡행했다. 16세기 후반 일본 전국 통일과 서양 무기 도입으로 군사력이 강화된 뒤에는 임진왜란을 일으켜 많은 조선인을 납치해 노예로 삼았다. 임진왜란을 노예전쟁이라고 부르는 이유다. 저자는 그런 반복되지 말아야 할 지난 400년의 역사를 조명한다. (박태석, 월드헤리티지)

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr