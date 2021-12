바이든 "우크라이나 미군 파병은 없어...나토-러 회담 기대"

"우크라, 나토 방위 대상국에 해당되지 않아"

외교적 해법에 방점...푸틴도 서방과 대화 강조

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령이 우크라이나에 미군을 파병할 계획이 없으며 북대서양조약기구(NATO·나토)와 러시아간 회담이 성사되길 희망한다고 밝혔다. 러시아의 우크라이나 침공 우려 문제를 외교적 해법으로 풀어가려는 의도로 풀이된다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 강경 발언을 자제하고 미국과 논의를 이어가겠다고 밝히면서 우크라이나를 둘러싸고 벌어진 양국간 군사적 긴장감은 다소 완화될 것으로 전망되고 있다.

바이든 대통령은 8일(현지시간) 이날 백악관에서 가진 기자회견에서 우크라이나에 미군을 파병할 것이냐는 질문에 대해 "그것은 테이블 위에 없다"고 선을 그었다. 바이든 대통령은 "나토의 집단방위 조항인 상호방위조약 5조(Article Five)에 따라 나토 동맹국에 대해서는 도덕적·법적 의무가 있지만 그 의무는 우크라이나로 확장되지 않을 것"이라고 강조했다.

바이든 대통령은 이어 "미군 개입 여부는 나토의 다른 국가들이 무엇을 하느냐에 달려있다"며 "미국이 러시아에 맞서기 위해 일방적으로 무력을 사용할 것이라는 생각은 지금 당장엔 나의 카드에 없다"고 설명했다.

다만 러시아가 우크라이나를 침공할 경우, 강력한 경제제재에 들어갈 수 있다는 기본 방침은 재확인했다. 바이든 대통령은 "만약 러시아가 우크라이나를 침공한다면 푸틴 대통령에게 지금껏 보지 못한 경제적인 결과가 뒤따를 것이라는 점을 분명히했다"며 "푸틴 대통령이 이런 메시지를 이해했음을 확신한다"고 강조했다.

바이든 대통령은 나토와 러시아간 회담이 성사되길 바란다는 뜻도 밝혔다. 그는 "나토에 대한 러시아의 우려와 우크라이나 동부 전선 긴장 완화와 관련한 협상 진행 여부에 대한 논의를 위해 우리뿐 아니라 최소한 나토의 주요 4개국과 러시아가 고위급 대화를 10일까지 발표할 수 있길 기대한다"고 밝혔다. 러시아와 외교적 해법을 통해 군사적 긴장감을 완화시키는데 중점을 둘 것으로 예상되고 있다.

푸틴 대통령도 강경발언을 자제하고 서방과의 대화를 강조했다. 러시아 타스통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 키리아코스 미초타키스 그리스 총리와 회담한 뒤 가진 기자회견에서 "러시아는 평화적인 대외정책을 추진하고 있지만, 중장기적으로 자국의 안보를 확보할 권리가 있다"면서 "미국과 이 문제를 전문적으로 다룰 조직을 만들기로 합의했으며, 러시아는 조만간 나토의 안보 보장과 관련한 방안을 마련해 미국 측에 전달할 예정"이라고 설명했다.

