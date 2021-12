'불수능' 뚫고 대학 진학 방법?...서울 중구, 2022학년도 대입 정시설명회 개최

18일 오후 1시20분 중구교육지원센터 '이로움'서 개최... 입시 전문가 수능 분석 및 정시 지원 전략 제시, 정시 자료집 제공

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)가 오는 18일 '2022학년도 대입 정시설명회'를 개최한다고 밝혔다.

올해 첫 문·이과 통합으로 지난 달 치러진 수능이 '불수능'이라 불릴 만큼 역대급 난이도로 출제돼 그 어느 해보다도 철저한 정시 지원 전략이 요구된다.

구는 입시 전문가의 철저한 분석을 통한 정확한 정시 정보 제공으로 고3 수험생과 학부모들이 효과적으로 대입 전략을 세울 수 있도록 이번 설명회를 마련했다.

진행은 중구진학상담센터 이주한 컨설턴트(전 고려대 입학사정관)와 한대규 입시 전문가(종로학원 입시 컨설턴트)가 맡는다.

중구교육지원센터 '이로움'에서 열리는 설명회는 ▲2022년도 수능 분석 및 정시 지원 전략 ▲전문대 지원 전략 ▲1:1 정시 지원 컨설팅 순으로 진행된다.

참석 신청은 중구교육지원센터 홈페이지를 통해 예약하면 된다. 코로나19 상황을 감안해 참석인원은 최대 80명으로 제한한다.

1:1 컨설팅은 당일 선착순 40명 한정으로, 당일 12시부터 현장에서 신청할 수 있다. 참여를 희망하는 수험생은 수능 성적표를 반드시 지참해야 한다.

설명회 참석자에게는 정시 자료집을 무료로 제공, 당일 참석하지 못한 수험생들은 중구 유튜브 채널 '을지로전파사'를 통해 추후 온라인으로도 시청이 가능하다.

구는 12월 말까지 중구진학상담센터에서 정시 지원 컨설팅을 계속해서 진행할 예정이다. 관련 문의는 중구 진학상담센터로 하면 된다.

서양호 중구청장은 "고3 수험생과 학부모님들 입시에 대한 고민을 조금이라도 덜어 드리기 위해 이 자리를 마련했다"며 "이번 설명회가 효과적인 입시 전략을 세우는데 도움이 되길 바란다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr