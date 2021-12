[아시아경제 박준이 기자] 조현상 효성그룹 부회장이 경제협력개발기구(OECD) 기업산업자문위원회(BIAC) 이사로 선임됐다.

8일 재계에 따르면 조 부회장은 BIAC 이사진으로 공식 합류했다. 또 BIAC 한국 측 이사로도 임명됐다.

BIAC는 OECD 정책 결정 과정에 민간 경제계의 의견을 반영하기 위해 설립된 자문기구다. 조 부회장은 BIAC 이사회에서 한국 재계의 의견을 전달하는 역할을 맡게 됐다.

