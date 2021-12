4차위, '4차 산업혁명 글로벌 정책 컨퍼런스' 개최

16일 '보다 나은 미래를 위한 AI와 디지털 전환' 주제로 개최

[아시아경제 구은모 기자] 대통령직속 4차산업혁명위원회(4차위)가 오는 16일 서울 포시즌스 호텔 그랜드볼룸에서 온·오프라인으로 ‘2021 4차 산업혁명 글로벌 정책 컨퍼런스’를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 국내외 석학과 국제기구 및 정부 고위관료, 스타트업 대표 등 30여명의 연사들이 코로나19로 인해 가속화되고 있는 인공지능(AI) 시대와 디지털 전환에 어떻게 대비하고 있는지 국제사회의 동향과 주요 국가들의 대응전략을 공유할 예정이다.

이번 컨퍼런스는 김부겸 국무총리의 개회사와 이원욱 과학기술정보방송통신위원장 축사를 시작으로 기조발표와 특별대담, 3개의 분과토론이 진행된다.

기조발표에서는 ‘보다 나은 미래를 위한 그 어떤 모든 것’을 주제로 오세정 서울대 총장, 로버트 앳킨슨 미국 정보기술혁신재단 회장, 울릭 크누센 OECD 부사무총장, 마가렛 베스타거 EU 수석부집행위원장이 차례대로 강연에 나선다.

특별대담에서는 ‘디지털 대전환 2025-성공적인 디지털 전환을 위한 전략’을 주제로 주요 정당의 AI와 데이터 기반의 디지털 전환과 사회 혁신에 관한 비전과 철학을 들을 예정이다. 이어 윤성로 위원장이 권호열 정보통신정책연구원장, 문용식 한국지능정보사회진흥원장, 전성배 정보통신기획평가원장과 함께 4차 산업혁명이 우리 사회에 미친 영향에 대한 평가와 해결해야 할 당면 과제 등에 대해 토론한다.

본 세션에서는 ▲스타트업과의 만남-외국에서 먼저 알아본 청년벤처 CEO의 도전과 글로벌 진출전략 ▲인간과 인공지능-인간과 공존하는 인공지능 정책과 글로벌 협력 ▲지구를 구하는 미래기술 2050?기후위기와 감염병에 대한 인류 대처방안을 주제로 발표 및 토론이 진행된다.

컨퍼런스에 대한 자세한 내용과 사전신청은 컨퍼런스 홈페이지에서 확인할 수 있다. 메타버스 ‘이프랜드’에서 컨퍼런스 사전 체험도 가능하며, 4차위 블로그, 페이스북, 유튜브에서 가상인간 ‘루이’가 소개하는 컨퍼런스를 만날 수 있다.

