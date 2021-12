[아시아경제 박준이 기자] 휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 4,610 전일대비 120 등락률 +2.67% 거래량 261,432 전일가 4,490 2021.12.08 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스닥 -11일 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다! close 가 12억원 규모와 36억원 규모의 전환사채를 각각 청구했다고 8일 공시했다. 발행 주식 수는 각각 27만8774주와 103만4481주로, 총 131만3225주다.

