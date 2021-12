김산 무안군수, 아프가니스탄 여성인권 보장 SNS 챌린지 참여

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 김산 무안군수가 최근 아프가니스탄 여성 인권 보호를 위한 SNS 릴레이 캠페인 ‘세이프 아프간 위민(Save Afghan Women) 챌린지’에 동참했다.

8일 군에 따르면 ‘세이프 아프간 위민(Save Afghan Women) 챌린지’는 탈레반의 아프가니스탄 장악으로 여성의 생명과 인권이 위협받는 상황에 맞서 국제적 관심을 이끌어 내기 위한 SNS 릴레이 캠페인이다.

김산 군수는 SNS를 통해 ‘아프가니스탄 여성들의 손을 잡아주세요!’라는 메시지를 전했으며, 아프간 여성들의 생명과 인권을 지키기 위한 국제사회의 각별한 관심과 지지를 촉구했다.

김산 군수는 다음 챌린지 참여자로 무안교육지원청 김란 교육장, 목포무안신안축협 문만식 조합장, NH농협은행 무안군지부 임정모 지부장을 지목했다.

