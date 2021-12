"음주운전, 죽음을 부르는 범죄입니다"…도로교통공단 캠페인

도로교통공단은 8일 서울 서부운전면허시험장에서 ‘2021 음주운전 ZERO 캠페인’을 펼쳤다. 캠페인 참여자들이 ‘음주운전은 죽음을 부르는 범죄’라는 메시지를 전하며 음주운전에 대한 경각심 강화를 호소하고 있다.[사진제공=도로교통공단]

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 8일 서울 서부운전면허시험장에서 '2021 음주운전 ZERO 캠페인'을 진행했다.

'음주운전, 죽음을 부르는 범죄입니다'를 주제로 진행된 이번 캠페인은 연말을 맞아 음주운전에 대한 경각심을 높이고 관련 교통사고를 예방하고자 마련됐다.

특히 자동차뿐만 아니라 이륜차, 자전거, 개인형 이동장치(PM) 등 모든 차량 운전자가 음주운전 시 처벌받을 수 있음을 강조했다.

행사에서는 음주운전의 유혹을 이기지 못한 취객이 죽음과 가까워진다는 메시지를 퍼포먼스로 표현했다. 아울러 시험장을 방문한 민원인들이 음주운전 근절 서약 및 인증샷 촬영을 통해 캠페인에 참여할 수 있는 기회도 제공됐다.

도로교통공단 관계자는 "술자리와 모임이 많아지는 연말을 맞아 음주운전 교통사고를 사전에 예방하고자 이번 행사를 기획했다"며 "음주운전은 나와 타인에게 심각한 피해를 유발하고 사망에 이르게 할 수도 있는 위험한 행동으로 절대 해서는 안 된다는 점을 꼭 기억해주시길 바란다"고 당부했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr