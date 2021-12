GS건설 '자이TV', 구독자 50만 돌파…업계 최초

[아시아경제 김혜민 기자] GS건설은 아파트 브랜드 '자이(Xi)'의 공식 유튜브 채널인 '자이TV' 구독자수가 업계 최초로 50만명을 돌파했다고 8일 밝혔다.

GS건설이 2019년 유튜브 운영을 본격적으로 시작한 지 2년5개월여 만, 지난해 6월 구독자 10만명을 돌파하며 실버버튼을 달성한 지 11개월 만이다.

자이TV 누적 콘텐츠 조회수는 이날 오전 기준 2045만4446회를 기록했다. 콘텐츠당 평균 조회수는 약 4만7000여회를 기록하고 있다.

가장 인기있는 콘텐츠는 '견본주택 라이브방송'이다. 자이TV는 올해 분양한 대부분 현장의 견본주택을 실시간 라이브를 통해 유튜브로 공개했는데 코로나19로 대면활동이 제한된 상황과 맞물려 인기를 끌었다.

GS건설 관계자는 "이런 성과는 차별화된 콘텐츠 덕분"이라며 "내년에도 견본주택 라이브 방송 뿐 아니라 부동산 전문가와 함께하는 정보성 콘텐츠, 입주단지 탐방 등 새로운 시도를 통해 고객과 적극 소통할 것"이라고 말했다.

