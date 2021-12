완도군, 보길면 청사·생활체육공원 준공

군민 위한 행정서비스 강화, 건강 증진과 삶의 질 개선 기대

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군은 보길면 청사와 생활체육공원 조성을 완료하고 지난 2일 지역 주민 등 80여 명이 참석한 가운데 준공식을 했다고 8일 밝혔다.

구 보길면사무소는 1986년에 건립돼 35년이 지난 낡은 건물로 지난 2018년 안전 진단 점검을 한 결과 신축이 필요한 D등급으로 판정됐다.

이에 지난 2019년 청사 신축 계획을 수립, 지난해 6월 착공했다.

신청사는 40억원의 사업비를 투입, 현 보길면사무소 부지에 한옥형 형태로 전체면적 822㎡, 지상 2층 규모로 건립됐다. 1층은 사무실, 민원실, 통신실, 휴게실을 2층은 다목적실, 면장실, 문서고 등을 갖췄다.

안병성 보길면장은 “새 청사에서 새로운 마음가짐으로 면민들에게 최상의 행정 서비스를 제공할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

생활체육공원은 지난 2016년 조성 계획 확정 이후 부황리 일원 1만 7012㎡ 부지에 40억원의 사업비를 투입, 운동장과 전천후 게이트볼장, 농구장, 다목적구장, 어린이 놀이시설 등을 갖췄다.

신우철 군수는 “면민의 건강 증진은 물론 체육 복지 향상을 위한 생활체육공원이 조성돼 기쁘게 생각한다”며 “각종 체육 시설 확충을 기반으로 2023 전라남도 도민 체전 및 2024 생활체육 대축전 등을 성공적으로 개최해 지역 경제 활성화에 이바지할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

