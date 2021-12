[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '장르만 로맨스'가 안방으로 향한다.

8일 배급사 NEW는 '장르만 로맨스'가 IPTV와 디지털케이블TV, 온라인 및 모바일을 통해 극장 동시 VOD 서비스를 게시한다고 밝혔다.

'장르만 로맨스'는 평범하지 않은 로맨스로 얽힌 이들과 만나 일도 인생도 꼬여가는 베스트셀러 작가의 버라이어티한 사생활을 그린 영화. 배우 류승룡, 오나라, 김희원 등이 출연하며 배우 조은지가 메가폰을 들고 첫 장편영화 연출에 도전했다.

영화는 이날부터 IPTV (KT olleh TV, SK Btv, LG U+TV), 홈초이스, 구글플레이, TVING, wavve, 네이버 시리즈on, 카카오페이지, KT skylife, 씨네폭스 등 다양한 플랫폼을 통해 안방극장을 찾는다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr