[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 민주주의 정상회의를 앞두고 정적이나 평화 시위자를 대상으로 인권침해행위를 한 3개국 15명을 제재 대상으로 등재했다.

미 재무부는 7일(현지시간) 해외 자산 통제국(OFAC)이 이란, 우간다, 시리아 인사 15명에 대해 미국 내 자산에 대한 동결을 결정했다고 발표했다.

재무부는 민주주의 증진을 위한 범정부적 노력의 일환으로 민주주의 제도에 대한 신뢰를 훼손하는 사람들에 대한 책임을 추궁하기 위한 조치에 나섰다고 설명했다.

앤드리아 각키 OFAC 국장은 "이번 주 민주주의 정상 회담을 앞두고 재무부는 민주주의와 인권, 기본적 자유를 폭력으로 억압한 이들에 대한 책임을 추궁하고 권위주의에 맞서겠다"라고 밝혔다.

