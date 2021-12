경찰 '신변보호' 시스템 전면 개선 검토…흉기 소지자 대상 '장봉' 사용도 논의

경찰 현장 대응력 강화 TF 5차 회의

현장 의견 반영할 40명 규모 자문단 구성

[아시아경제 이관주 기자] 현장 대응력 강화 방안을 다각도로 모색 중인 경찰이 현 '신변보호' 체계 개선과 흉기 소지자에 대한 효율적 장구 활용 방안을 검토한다.

7일 경찰청에 따르면 이날 열린 '경찰 현장 대응력 강화 TF' 5차 회의에서는 신변보호 시스템 개선 방안이 논의됐다. 현재의 경찰 신변보호 체계는 긴급출동 방식이나, 용어상으로는 밀착경호 등 조치로 오해할 수 있는 만큼 시스템 전반을 바꿀 필요성이 제기됐다.

경찰은 특히 신변보호와 관련해 ▲법적 근거·한계·절차 ▲보호 대상자 범위 ▲제도 운영 내실화 방안 등 종합적으로 검토된 근본적인 대책이 필요하다고 봤다. 이에 따라 향후 외국 사례와 연구용역 등 전문가 의견, 현장 의견 등을 반영한 신변보호 시스템 개선안 마련을 추진할 계획이다.

총기나 전자충격기(테이저건) 외 흉기 소지자에 효과적으로 대응할 수 있는 다양한 경찰장구 활용방안 검토도 이뤄졌다. 지역경찰 필수장비인 경찰장봉의 경우 안전거리 확보, 총기 등에 비해 적은 부담, 위력 과시 등 장점이 있으나 사용요령 등이 제대로 교육되지 않은 만큼 교육자료 보강 및 실전훈련 등 필요 시 사용 활성화 방안 마련이 필요하다는 것이다.

아울러 경찰장봉뿐 아니라 효과적으로 흉기 소지자 등을 제압할 수 있는 다양한 신형 장구 장비 개발·도입의 필요성도 논의됐다. 경찰은 다음 TF 회의에서 관련 내용을 공유할 방침이다.

한편 경찰은 현장의 목소리를 TF에 반영할 수 있도록 지역경찰·여성청소년·교통·형사 등 현장 경찰관 40명으로 구성된 '현장 경찰 자문단'을 운영하기로 했다. 자문단은 오는 9일 진교훈 경찰청 차장 주재로 1차 회의를 개최할 예정이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr