[아시아경제 이관주 기자] 서울의 한 고물상에서 폭발물로 의심되는 물체가 발견됐다는 신고가 접수돼 경찰특공대와 군 폭발물 처리반(EOD) 등이 출동했다.

7일 경찰과 소방에 따르면 이날 오후 2시 25분께 서울 마포구 신수동의 한 고물상에서 포탄으로 추정되는 물체가 들어왔다는 신고가 들어왔다.

소방당국은 장비와 인력 등을 투입해 현장을 통제하고 있다. 경찰은 해당 물체를 고물상에 넘긴 인물을 찾아 고의성 여부 등을 확인할 방침이다.

