국립목포대학교, 도서관 우수이용자 시상식 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서) 도서관(관장 이성희)이 주관한 ‘2021 도서관 우수이용자’ 시상식이 지난 6일 개최했다.

7일 목포대학에 따르면 매년 독서를 통한 교양 함양과 학문 탐구 활성화를 위해 도서관 우수이용자를 선발해 시상하고 있다.

도서관 우수이용자는 지난 4월부터 11월까지 총 7개월간 도서관 자료 이용, 학술 교육, 프로그램 참여 등의 실적을 집계해 선정됐다.

최우수상은 전기 및 제어공학과 최율리 학생이 수상했고, 우수상은 미술학과 안소영, 물리학과 최선우 학생이 수상했다. 이외에도 일어일문학과 김성완 학생 등 12명이 장려상을 받았다.

목포대학교 박민서 총장은 “올해 도서관이 리모델링 된 후, 전국 각지에서 벤치마킹을 오고 학생들도 무척 만족해하며 이용하고 있고, 많은 애정을 가진 학생들 덕분에 코로나19에도 불구하고 도서관이 원활히 운영되고 있다”며 “앞으로도 도서관에 많은 관심을 두고 이용하길 바란다”고 밝혔다.

