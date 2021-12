최태원, 韓美日지도층 만나 "공급망·기후위기문제, 공동체로 해결"

제1회 TPD서 "민간·공공 참여 커뮤니티 활용"

지정학적 위기·공급망·기후위기 해법 고민

최태원 SK 그룹 회장은 미국과 일본, 우리나라 사회 지도층을 만나 동북아 지역의 지정학적 리스크를 해결하기 위해 머리를 맞대자고 독려했다. 각 나라별로 첨예한 문제로 떠오른 공급망 문제를 비롯해 기후위기 같이 전 인류가 당면한 문제를 해결하기 위해서는 민간과 공공분야가 함께 공동체를 꾸려 해법을 찾아야 한다고 강조했다.

최 회장은 6일(현지시간) 워싱턴D.C. 인근에서 열린 제1회 트랜스 퍼시픽 다이얼로그(TPD)에서 "동북아와 인도·태평양 지역의 지정학적 환경이 그 어느 때보다 복잡해지면서 한·미·일 3국은 많은 공통의 도전에 직면해 있다"며 "미·중간 전략적 경쟁과 인도·태평양 주변국의 총체적 마찰, 북한의 비핵화 문제, 글로벌 공급망 붕괴 등이 시급히 해결해야 할 현안"이라고 말했다.

그러면서 이를 해결할 방안으로 "우선 집단 참여 커뮤니티를 활용하는 한편 효과적이고 장기적인 전략, 아울러 동북아가 직면한 지정학적 현실과 위험을 정확하게 반영하고 평화적으로 해결하는 솔루션을 만들어 내는 것"이라고 말했다.

미국과 중국간 기술패권경쟁이 불거지면서 불똥은 두 나라에서 사업을 하는 SK에게까지 튀었다. SK하이닉스가 미국 인텔의 낸드플래시 사업부를 인수하려고 하는데 중국 경쟁당국의 승인이 늦어지고 있는 점이나 중국 내 가동중인 공장의 설비를 바꾸는 데 미국 정부가 부정적인 입장을 내비치는 게 대표적이다. 조 바이든 미국 대통령은 취임하자마자 반도체·배터리 등의 공급망이 특정 국가나 지역 의존도가 높다며 대대적인 점검을 지시하기도 했다. 중국을 겨냥한 조치다. SK로서는 미국이나 중국 모두 대규모 사업장을 갖춘 지역으로 어느 한쪽 편에 서기 힘든 처지다.

최 회장은 기후위기 등 글로벌 문제를 해결하기 위해 SK그룹 차원에서 추진중인 내용을 소개했다. 미국에는 앞으로 4년간 400억달러를 투자, 현지 탄소저감에 기여하겠다는 구상을 밝혔다. 앞서 지난 10월 하순 방문 시 10년간 520억달러를 투자하겠다고 밝힌 적이 있는데, 당장 가까운 2025년까지 상당부분을 앞당겨 투자하겠다는 얘기다. 그는 "우리 목표는 탄소저감으로 2030년까지 탄소 2억t을 감축하는 것인데 이는 세계 감축 목표량의 1%에 해당하는 공격적인 목표"라고 말했다.

이날부터 사흘간 열리는 TPD는 우리나라와 미국, 일본의 전·현직 고위 관료와 학자, 재계인사 등이 참석했다. 최 회장이 수년간 구상해 이번에 처음 선보인 자리다. 첫날 존 오소프 조지아주 상원의원, 척 헤이글 전 국방부 장관이 왔고 둘째날 커트 캠벨 백악관 국가안전보장회의(NSC) 인·태 조정관, 빌 해거티 테네시주 상원의원도 오기로 했다. 코로나19 변이바이러스 등 팬데믹(세계적 대유행) 여진이 이어지는 가운데 주요 지도층 인사가 대거 참여한 건 복잡해진 국제정세와 공동과제 해결을 우해 서로 협력하고 공조할 필요가 있다고 판단했기 때문이라고 회사 측은 풀이했다.

최 회장은 "이번 TPD에 모인 여러분이 더 많은 행복을 창출해 세상에 나눠줄 수 있도록, 그리고 우리가 직면한 많은 문제의 해결책을 찾을 수 있도록 노력해 달라"고 당부했다.

